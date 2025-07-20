Неутомимый Алиев: Баку требует выплаты компенсаций семьям жертв и раненым при крушении AZAL

Азербайджан настаивает на возмещении ущерба семьям жертв и пострадавшим в результате авиакатастрофы, которая произошла с пассажирским самолетом компании AZAL неподалеку от города Актау в Казахстане. Об этом сообщил президент страны Ильхам Алиев, как передает РИА Новости.

По его мнению, за семь месяцев Азербайджан не получил от России внятного объяснения причин трагедии. Однако он выразил готовность ждать столько, сколько потребуется, чтобы установить истинные обстоятельства трагедии.

«Пусть те, кто сбил наш самолет, будут наказаны и выплатят компенсацию семьям. Семье пострадавших и раненым также должна быть выплачена компенсация за самолет AZAL», — сказал Алиев.

Ранее Президент Азербайджана заявил о планах подать судебный иск против Российской Федерации в связи с катастрофой самолета авиакомпании AZAL над Актау.