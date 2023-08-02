Военкор рассказал что российские военные используют трофейное оружие НАТО против ВСУ

Военкор Андрей Коц заявил, что ВС РФ используют трофейное оружие НАТО против ВСУ в ходе СВО. Об использовании захваченного оружия журналист рассказал изданию Ura.ru .

Коц сообщил, что бойцы ВС РФ используют американские ПТРК Javelin и пулемет M2 Browning, а также английские гранатометы NLAW.

В качестве примера военкор привел некое подразделение российских бойцов на запорожском фронте, у которых есть большое количество гранатометов NLAW, которыми они активно пользуются в бою.

Он рассказал, что одна бригада пользуется пулеметом M2, и отмечает его надежность и мощность. Как сообщил Коц, бригада жалуется на ограниченное количество патронов к нему.

Он также сообщил, что ВС РФ захватили несколько единиц украинской бронированной техники. Коц уточнил, что пока в распоряжении военных еще нет танков Leopard и БМП Bradley, так как боевики бросают такую технику в зонах, где ведутся активные боевые действия и вывезти оттуда ее затруднительно.