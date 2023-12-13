Военный аналитик Михайлов пояснил, почему прием Украины в НАТО не входит в сценарий США

Американский лидер Джо Байден по итогам встречи с Владимиром Зеленским заявил, что нет сомнений в членстве Киева в Североатлантическом альянсе, кроме самого времени вступления в него. По словам военного аналитика Александра Михайлова, прием Незалежной в военный блок не входит в ближайшие планы Белого дома. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что при желании США принять Украину в НАТО данное решение было бы принято в течение нескольких дней.

По мнению эксперта, большую роль в этом нежелании принимать в блок Незалежную сыграло отсутствие каких-либо успехов на фронте.