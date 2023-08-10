Военный аналитик назвал главную цель атак ВСУ по Москве

ВСУ ищут слабые места в московской воздушной защите с помощью БПЛА. Они делают это, чтобы после организовать масштабную атаку из десятков дронов. Соответствующее заявление сделал военный аналитик Борис Джерелиевский, его слова передает издание URA.RU

Он сообщил, что сегодня была повторная попытка атаки столицы, которая была пресечена. Эксперт указал на то, что это выглядит так, как будто Киев «прощупывает» оборону Москвы, ведь БПЛА каждый раз заходят с разных сторон.

Джерелиевский считает, что если они найдут уязвимое место, может быть организована массированная атака дронами.

В то же время, он заявил, что такая атака не принесла бы никаких военных результатов, ведь дроны будут сбиты. Но это будет провокация паники среди российского населения, отметил аналитик.

Эксперт считает, что ВСУ могут также показать большую активность на российских границах. Кроме этого, вероятно также, что будет повышена террористическая активность на территории Черного моря, заключил он.