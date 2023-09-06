Военный аналитик предупредил об ударах РФ по аэродромам стран НАТО

РФ может ударить по аэродромам в странах НАТО, граничащим с Украиной, если оттуда будут вылетать американские F-16, пилотируемые украинским ВС. Соответствующее заявление сделал военный аналитик Александр Михайлов, его слова передает издание Ura.ru .

Эксперт отметил, что сомневается в том, что Киев будет концентрировать истребители вдоль границы с Польшей, Румынией и Венгрией. Несмотря на это, он подчеркнул, что если F-16 взлетит оттуда и начнет наносить удары по российской территории, это будет восприниматься как нападением на РФ со стороны НАТО.

Михайлов также сообщил, что Соединенные Штаты будут как можно дольше оттягивать передачу истребителей Киеву, и скорее всего, будут использовать их только в пропагандистских целях. Он также предупредил, что если F-16 и будут использованы, то у РФ есть системы дальнего действия, которые могут сбить истребители на расстоянии 200 километров.