Военный блогер раскритиковал «спецназы» в армии России

В своем телеграм-канале военный обозреватель Егор Гузенко подверг критике существование подразделений, имитирующих спецназ, в составе российской армии. Он посвятил этому вопросу отдельную публикацию.

По мнению блогера, в рядах ВС РФ появилось множество формирований, которые позиционируют себя как спецназ, не обладая соответствующими навыками и задачами.

Он подчеркнул, что настоящий спецназ, исходя из своего назначения, должен решать особые задачи. В качестве примера он привел операцию в Гостомеле, где действия спецназа позволили сковать значительные силы украинской армии на начальном этапе СВО.

Гузенко отметил, что для попадания в спецназ требуется жесткий отбор и углубленная подготовка.

«А все эти "пушистые" и "шерстяные береты", которых сейчас развелось пруд пруди (…) — ничего специального не выполняют», — пишет он.

Подобные формирования он охарактеризовал как обычную пехоту, не уточняя, какие конкретно подразделения он имеет в виду.

Ранее сообщалось, что военблогер Гузенко вышел на связь после тревожного видео с автоматом в руке.