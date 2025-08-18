Военблогер Гузенко вышел на связь после тревожного видео

В телеграм-канале «Тринадцатый», ранее принадлежавшем военному блогеру Егору Гузенко, появилось сообщение о том, что он вышел на связь после публикации видео, где утверждал, что за ним прибыли неизвестные.

В сообщении говорится, что с Егором все в порядке, он жив и здоров и находится на службе. Однако, как отмечается, в районе его дислокации практически отсутствует связь. Военный блогер смог связаться с внешним миром, как только у него появилась возможность подключиться к сети Wi-Fi.

В публикации также указывается, что Гузенко наложил запрет на распространение информации о событиях, последовавших за записью видеоролика с оружием. Подчеркивается, что ситуация уже урегулирована. Авторы канала обещают, что военблогер лично выйдет на связь, как только у него появится такая возможность.

Напомним, что 6 августа в канале Гузенко появилось видео, где он, держа в руках автомат, заявил о преследовании. Тогда Гузенко попросил своих подписчиков не беспокоиться, если он внезапно перестанет выходить на связь, объяснив это тем, что вооруженные люди окружили его местонахождение и ведут его поиски, но ему удалось скрыться.