Военный эксперт Баранец оценил объяснения украинских властей по поводу Авдеевки

Генерал-майор украинской армии Сергей Кривонос считает, что в том, что ВСУ были вынуждены оставить Авдеевку, виноваты разведывательные подразделения, не справившиеся с работой. Военный эксперт Виктор Баранец дал оценку этому заявлению. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, на Украине ведут поиск дешевых оправданий, несмотря на то что украинцами проиграно все.

Эксперт добавил, что подготовка наступления российских войск велась долгое время.

По его мнению, Киев ищет виноватых с целью отказаться от признания того, что российская армия оказалась сильнее. И подобные заявления являются пощечиной всему руководству киевского режима.