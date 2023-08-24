Военный эксперт Коротченко рассказал, кто решит дальнейшую судьбу генерала Суровикина
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На днях в Сети появились сообщения об отставке главнокомандующего ВКС РФ генерала армии Сергея Суровикина. Военный эксперт Игорь Коротченко рассказал, каким образом перестановка может оказать влияние на ход СВО. Об этом сообщает Pravda.Ru.
По его словам, отстранение от должности Суровикина никаким образом не повлияет на ход спецоперации.
Эксперт отметил, что с учетом большого военного опыта генерал, вероятнее всего, станет востребован на государственной либо военной службе.
По его мнению, решение относительно судьбы Суровикина в плане трудовой деятельности станет принимать глава государства Владимир Путин.