Военный эксперт Коротченко рассказал, кто решит дальнейшую судьбу генерала Суровикина

На днях в Сети появились сообщения об отставке главнокомандующего ВКС РФ генерала армии Сергея Суровикина. Военный эксперт Игорь Коротченко рассказал, каким образом перестановка может оказать влияние на ход СВО. Об этом сообщает Pravda.Ru .

По его словам, отстранение от должности Суровикина никаким образом не повлияет на ход спецоперации.

Эксперт отметил, что с учетом большого военного опыта генерал, вероятнее всего, станет востребован на государственной либо военной службе.

По его мнению, решение относительно судьбы Суровикина в плане трудовой деятельности станет принимать глава государства Владимир Путин.