Экс-депутат парламента Финляндии Ано Туртиайнен выразил сомнение в том, что Финляндия долго пробудет в составе военного блока, поскольку это стране принесло только вред. По словам военного эксперта Ильи Крамника, частично для такого заявления имеются реальные основания. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что в этой стране хорошо помнят о ровных отношения и с НАТО, и с СССР во время холодной войны.

По мнению эксперта, вступив в Североатлантический альянс Финляндия потеряла гарантии безопасности и приобрела значительный риск оказаться целью в случае конфликта.

Он подчеркнул, что это вовсе не означает, что страна в скором времени выйдет из военного блока.