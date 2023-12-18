Военный эксперт Матвийчук не исключил захват власти в Киеве со стороны Залужного
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По словам военного эксперта Анатолия Матвийчука, главком украинской армией Валерий Залужный может использовать попытку свержения действующего украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщают «Известия».
Он добавил, что обнаружение прослушивающего устройства в кабинете Залужного свидетельствует о том, что Зеленский желает знать обо всех намерениях главкома армией.
По мнению эксперта, президент Незалежной считает Залужного своим политическим оппонентом, и установка прослушки свидетельствует о достаточно серьезном политическом противостоянии, что вполне может вылиться в военизированный захват власти.