Военный эксперт Матвийчук не исключил захват власти в Киеве со стороны Залужного

По словам военного эксперта Анатолия Матвийчука, главком украинской армией Валерий Залужный может использовать попытку свержения действующего украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что обнаружение прослушивающего устройства в кабинете Залужного свидетельствует о том, что Зеленский желает знать обо всех намерениях главкома армией.

По мнению эксперта, президент Незалежной считает Залужного своим политическим оппонентом, и установка прослушки свидетельствует о достаточно серьезном политическом противостоянии, что вполне может вылиться в военизированный захват власти.