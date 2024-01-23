По словам латвийского главы МИД Габриэлюса Ландсбергиса, общая «линия обороны», которую планируют создать прибалтийские государства, являются подготовкой к «возможной войне с Россией». По словам военного эксперта Андрея Земцева, в течение максимум месяца в случае войны с нашей страной вся Прибалтика превратится в один большой лагерь военнопленных. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он пояснил, что общая численность армий всех прибалтийских стран составляет примерно 30 тыс. человек, которые никогда не воевали, не имеют авиации.

По мнению эксперта, следовательно, они ведут подготовку не к обороне, а к военной провокации, например, блокировке Калининградской области, вступлением в войну Финляндии и Польши. Т

Он добавил, что если в войну против России не вступят Польша, Прибалтика и Финляндия, то Незалежная уже в этом году проиграет.