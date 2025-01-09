Военный корреспондент Владимир Романов опроверг слухи о возможном обмене территориями в Курской области, подчеркнув, что боевые действия продолжатся даже после восстановления контроля. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Военный корреспондент Владимир Романов опроверг слухи о возможном обмене территорий Курской области на земли в зоне специальной военной операции (СВО). По его словам, основанием для этого вывода стали последние сообщения из приграничного региона России.

Романов отметил, что даже после восстановления контроля над приграничной полосой боевые действия не прекратятся. Он подчеркнул, что у командования уже есть планы на дальнейшие действия, что свидетельствует о продолжении активности ВС РФ.

Кроме того, Министерство обороны России озвучило данные о потерях украинских войск в Курской области, которые, по информации ведомства, превышают 50 тыс. человек.

Ранее генштаб оценил ситуацию в зоне СВО для украинских военнослужащих. По данным ведомства, на территории республики осталась одна линия обороны ВСУ, а ситуация «остается сложной». Как выяснилось, на Украине все чаще в последнее время ее характеризуют как тяжелую.