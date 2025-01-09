Генштаб оценил ситуацию в зоне СВО для украинских военнослужащих
Украинский Генштаб признал сложную для ВСУ ситуацию в зоне СВО
Фото: [Медиасток.рф]
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в своем телеграм-канале оценил ситуацию в зоне СВО как сложную, сообщил ТАСС.
В канале также опубликовано сообщение о том, что военнослужащие ВСУ отступили к Днепропетровской области, которая граничит с Донецкой Народной Республикой. По данным Генштаба, на территории республики осталась одна линия обороны ВСУ. В случае ее преодоления ВС РФ установят контроль над территорией Донецкой Народной Республики.
«Ситуация на фронте остается сложной», — говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале Генштаба.
ТАСС обратил внимание на то, что высокопоставленные лица Украины в последнее время все чаще характеризуют ситуацию в зоне СВО для ВСУ как тяжелую. В частности, о напряженной обстановке ранее сообщил главком ВСУ Александр Сырский во время телефонного разговора с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакином. Собеседник, по словам Сырского, заверил в поддержке Киева на протяжении 2025 года.
Ранее сообщалось, что российские силы ПВО за ночь нейтрализовали 15 дронов ВСУ.