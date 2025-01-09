Генштаб оценил ситуацию в зоне СВО для украинских военнослужащих

В канале также опубликовано сообщение о том, что военнослужащие ВСУ отступили к Днепропетровской области, которая граничит с Донецкой Народной Республикой. По данным Генштаба, на территории республики осталась одна линия обороны ВСУ. В случае ее преодоления ВС РФ установят контроль над территорией Донецкой Народной Республики.

«Ситуация на фронте остается сложной», — говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале Генштаба.

ТАСС обратил внимание на то, что высокопоставленные лица Украины в последнее время все чаще характеризуют ситуацию в зоне СВО для ВСУ как тяжелую. В частности, о напряженной обстановке ранее сообщил главком ВСУ Александр Сырский во время телефонного разговора с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакином. Собеседник, по словам Сырского, заверил в поддержке Киева на протяжении 2025 года.

Ранее сообщалось, что российские силы ПВО за ночь нейтрализовали 15 дронов ВСУ.