Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что провел в спецформате заседание ставки верховного главнокомандующего по поводу наступления ВСУ. По словам военного обозревателя Виктора Литовкина, все эти совещания никак не помогут украинской армии изменить ситуацию на линии соприкосновения. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что Незалежная проигрывает боевые действия, поскольку не готова к контрнаступлению. Так, у них отсутствует авиация для прикрытия военной техники, они действуют по рекомендациям генералов НАТО, не имевшим опыта прорыва глубоко эшелонированной обороны.

По мнению эксперта, именно в данной проигрышной ситуации киевский режим возмещает отсутствие удач на поле боя медийной активностью.

Он подчеркнул, что поменять расстановку сил на линии соприкосновения Украина не в силах.