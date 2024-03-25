Военный политолог Глазунов считает, что в похвале Вашингтоном Москвы есть обратная сторона

В Штатах назвали «профессиональными и безопасными» действия пилота истребителя-перехватчика МиГ-31, не допустившего над Баренцевым морем нарушения границы нашей страны двумя американскими бомбардировщиками B-1. Военный политолог Олег Глазунов дал оценку данной ситуации. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, в этой похвале Вашингтона нет ничего хорошего. Они на самом деле восхищаются российскими пилотами, имеющими богатый боевой опыт, поскольку мы регулярно вынуждены отражать разного рода агрессии, в том числе со стороны США, пытающихся нарушить нашу госграницу.

Эксперт добавил, что беспокойство должно вызывать не оценка действий российского летчика, а цель нахождения там американских самолетов. Вполне вероятно, они могут разрабатывать маршруты, поскольку не просто так сегодня висит в воздухе, что блок Североатлантического альянса готовится применить против России какую-либо пакость.