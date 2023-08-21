Военный политолог Кошкин прокомментировал попадание НАТО в тупик
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Экс-разведчик Североатлантического альянса Тони Шаффер заявил, что западный военный блок в плане украинского конфликта попал в проигрышную ситуацию, то есть любое действие НАТО доказывает правоту Владимира Путина. Таким образом, альянсу остается только убедить Незалежную начать переговоры. По словам военного политолога Андрея Кошкина, военный блок в реальности оказался в тупике. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он отметил, что Североатлантический альянс находится в ситуации цугцванга, то есть их любое действие доказывает неправоту и ухудшение собственного политического положения.
По мнению эксперта, Шаффер по сути открыто признает неправоту военного блока.