Военный политолог Кошкин прокомментировал попадание НАТО в тупик

Экс-разведчик Североатлантического альянса Тони Шаффер заявил, что западный военный блок в плане украинского конфликта попал в проигрышную ситуацию, то есть любое действие НАТО доказывает правоту Владимира Путина. Таким образом, альянсу остается только убедить Незалежную начать переговоры. По словам военного политолога Андрея Кошкина, военный блок в реальности оказался в тупике. Об этом сообщает радио Sputnik.