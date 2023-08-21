Военный сообщил о российском оружии, способном уничтожить истребители F-16

Отечественные самолеты Су-35 и МиГ-31 могут поражать западные истребители F-16 , которые скоро окажутся в распоряжении ВСУ. Соответствующее заявление сделал военный эксперт Василий Дандыкин , его слова передает издание «Лента.ру» .

Эксперт заявил, что F-16 является хорошим и маневренным истребителем, который может нести большую бомбовую нагрузку. Он также предупредил о том, что самолет может использовать ракеты воздух-земля.

Дандыкин отметил, что F-16 появятся у ВСУ не раньше весны 2024 года, потому что сначала нужно обучить украинских пилотов и создать подходящую инфраструктуру.

Он подчеркнул, что даже западные эксперты признают наличие у РФ техники, способной бороться с F-16. Из таких он назвал Су-35, МиГ-31 и отечественные средства ПВО. В особенности, он отметил С-400.