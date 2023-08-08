Володин предрек Зеленскому судьбу Саакашвили

По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, президента Украины Владимира Зеленского ждет судьба бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили. Об этом председатель парламента написал в своих соцсетях.

В настоящее время бывший президент Грузии находится в тюрьме. Его состояние здоровья вызывает опасение.

«Судьба марионеток Вашингтона и Брюсселя всегда заканчивается одинаково – от них избавляются. Зеленский – следующий», – заявил Володин.

Спикер Госдумы отметил, что на западе уже начали отставать от Зеленского и бесконечных требований Киева о помощи. Неблагодарность украинского президента раздражает даже верных союзников в Великобритании и Польше.