«Воронеж выжимает из себя всё». Заммэра после скандальных слов о «неблагодарных» горожанах получила выговор от мэра

Мэр Воронежа Сергей Петрин сообщил, что его заместитель Людмила Бородина впредь не станет позволять себе резких высказываний в адрес жителей города. По словам градоначальника, он провел с ней соответствующую беседу после скандального выступления.

Поводом для реакции мэра стало высказывание Бородиной на Форуме предпринимателей, где она, по информации издания «Площадь СВ», отозвалась о жалобах воронежцев на благоустройство и чистоту. Чиновница заявила, что город «выжимает из себя все, что может» в рамках утвержденного бюджета, и назвала жизнь в Воронеже «достаточно неплохой», сославшись на то, что здесь чище, чем в Москве или Санкт-Петербурге. Часть горожан, выражающих недовольство, она охарактеризовала как «токсичных».

С этим мнением не согласился Сергей Петрин.

«Мне тоже не всегда хочется читать негативные комментарии, но объективно практически всегда горожане пишут только по факту проблем. И наша задача – эти проблемы решать», — отметил он на своей странице «ВКонтакте».

Мэр добавил, что даже эмоциональная окраска жалоб лишь показывает, насколько вопрос важен для жителей.

«Проблемы нужно решать, а не критиковать горожан. И, конечно же, считаю недопустимым критиковать другие города. Договорились, что таких высказываний допускать мой заместитель больше не будет», — подчеркнул Петрин, поставив точку в этом инциденте.

Ранее сообщалось о том, что днем 18 ноября в небе над Воронежем прогремело несколько взрывов.