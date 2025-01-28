ВС РФ нанесли массированный удар по энергетике и военным объектам Украины

По данным источника, множественные взрывы, в результате которых возникли пожары в разных районах, произошли в Киеве. О взрывах также сообщалось в городе Боярке, расположенном в Киевской области, и у аэродрома в Васильковке.

Пожар, охвативший площадь 1,5 тыс. кв. м начался в Харькове в районах Холодной горы и Новобаварском. Перед этим там также прозвучали взрывы. Очевидцы отметили, что зарево огня было видно на расстоянии нескольких километров. Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что атака пришлась на одно из предприятий.

В Умани Черкасской области после удара в нескольких районах пропала электрическая энергия. Также местные сообщества сообщали о взрывах в Кривом роге и Вышгороде. В Сумах Днепропетровской области также зафиксировали несколько ударов.

В Одессе, а именно в районе местного аэродрома, тоже были слышны взрыв.

ВС РФ наносят массированные удары по критической инфраструктуре Украины с октября 2022 года. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, эти удары не направлены против мирных граждан. Российская армия целится исключительно по военным и критическим объектам.

Ранее военкоры сообщили, что ВС РФ под утро поразили стратегический объект ВСУ в Харькове. Российские беспилотники также атаковали Киев.