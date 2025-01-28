ВС РФ под утро поразили стратегический объект ВСУ в Харькове, дроны атакуют Киев

Сильный пожар разгорелся на предприятии в Харькове после ракетного удара ВС РФ. Об этом информируют российские военкоры в соцсетях. Сообщается, что прилет зафиксирован рано утром во вторник, 28 января. Поражен объект военной инфраструктуры врага.

В свою очередь в украинских пабликах пытаются не сгущать краски и пишут, что полыхает якобы «цех деревообработки». Потушить огонь местные экстренные службы не в состоянии уже несколько часов.

Также сообщается об атаке дронов на Киев. В городе слышатся взрывы, в некоторых районах начались пожары.

Напомним, ВС РФ регулярно проводят точные удары по позициям на Украине, где находятся военнослужащие, техника ВСУ и наемники, а также по объектам инфраструктуры, включая энергетические, оборонные и коммуникационные объекты. Как отмечал Дмитрий Песков, официальный представитель президента России, армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

Ранее украинский пленный рассказал, как ВСУ подрывали многоэтажки в Курахово.