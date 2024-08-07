ВС РФ поразили завод ВСУ, снабжающий украинскую технику топливом

Российские военные ударили по заводу ВСУ, который снабжал украинскую технику топливом. Об этом в среду, 7 августа, сообщило Министерство обороны РФ.

По информации оборонного ведомства, за сутки ВС России также нанесли удар по пункту временно дислокации иностранных наемников, скоплением украинских военных и техники в 153 районах в зоне проведения СВО.

Отмечается, что активное участие в боевых действиях принимали бойцы группировок «Центр», «Запад», «Восток» и «Юг». Российские военнослужащие также улучшили свои позиции на нескольких направлениях.

По данным Минобороны, под удар попали 32-я, 117-я механизированная, 1-я танковая, 95-я десантно-штурмовые бригады ВСУ, а также 109-й бригада территориальной обороны в районах населенных пунктов Торецк, Гродовка, Николаевка и Дружба в ДНР.

Кроме того, ВС РФ за прошедшие сутки уничтожили 87 украинских БПЛА, 41 из которых были зафиксированы вне зоны СВО. Также российские военные сбили 11 снарядов ракетной системы HIMARS и одну ракету зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot.

В Минобороны подытожили, что всего с начала СВО российские бойцы уничтожили 635 самолетов, 278 вертолетов, более 29 тысяч беспилотников, 563 зенитных ракетных комплекса, почти 17 тысяч танков и других боевых бронированных машин.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при атаке ВСУ на Курскую область увеличилось до 24 человек.