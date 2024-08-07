Число пострадавших при атаке ВСУ на Курскую область увеличилось до 24 человек

Министерство здравоохранение РФ сообщило о количестве госпитализированных граждан, получивших травмы и ранения при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область.

Так, по данным ведомства, в больницах продолжают проходить лечение 13 человек, в том числе трое детей. Всего пострадали 24 человека. 11 граждан получили медицинскую помощь амбулаторно.

По словам помощника главы Минздрава РФ Алексея Кузнецова, один человек остается в тяжелом состоянии.

«Проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров Минздрава России», — уточнил он.

Во вторник, 6 августа, вооруженные формирования Украины совершили атаку на позиции ВС РФ у Николаево-Дарьино и Олешни в Курской области. Со стороны ВСУ в боях принимали участие 300 боевиков, 11 танков и больше 20 бронированных машин.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить по факту нападения на границы России уголовное дело.

Как сообщило Министерство обороны РФ, в результате огневого поражения уничтожено 16 единиц бронетехники ВСУ, в том числе шесть танков, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, три боевые бронированные машины «Козак» и инженерная машина разграждения.

Ранее сообщалось, что в Воронеже 22 квартиры и 38 автомобилей повреждены из-за падения обломков БПЛА.