«Все бурлит»: Немецкий журналист оценил изменения на Украине после инцидента с прослушкой Залужного

Юлиан Репке заявил, что все меньше украинцев верят Владимиру Зеленскому.

У главкома ВСУ Валерия Залужного нашли прослушивающее устройство в кабинете. Находку связали с предосторожностью украинского главы, который находится в напряженных отношениях с высокопоставленным военным. Эту информацию проверяют и расследуют в рамках уголовного дела.

Тем временем на Украине накаляется обстановка после этого инцидента. Журналист из Германии Юлиан Репке опубликовал результаты опроса, судя по которому лишь 62% опрошенных верят Зеленскому, а 88% - Залужному, пишет РИА Новости.

«На Украине все бурлит, и довольно сильно», — отмечает Репке.

Напомним, что просушку нашли также у личного помощника главкома Константина Бушуева. Предполагают, что Зеленский опасается политических амбиций Залужного, ведь на его стороне куда больше соотечественников.

Ранее и эксперты высказывались о возможном захвате власти на Украине со стороны Залужного.