Путин заставил Ким Чен Ына слушать стоя песню SHAMANа «Встанем!»

Репортер ВГТРК Павел Зарубин в программе «Москва. Кремль. Путин», раскрывая подробности недавнего визита президента России Владимира Путина в Северную Корею, опубликовал кадры торжественного концерта по случаю присутствия главы российского государства в Пхеньяне, что закатил его визави Ким Чен Ын.

В ходе выступления артистов, как корейских, так и российских, были исполнены не только старые советские песни, но также и современные. А знаменитый трек SHAMANа (Ярослав Дронов) «Встанем», являющийся с недавних пор символом СВО на Украине, вообще стал поводом для того, чтобы слушать выступление исполнителя стоя. К этому, дождавшись припева композиции, настоятельно призвал президент Владимир Путин.

Как можно увидеть в опубликованном Зарубиным видео, Путин, хорошо, судя по всему, зная текст песни, в какой-то момент наклонился к Ким Чен Ыну и пояснил своему коллеге, на каком моменте правильнее встать. Вместе с российским и северокорейским лидерами поднялся и весь зал.

Ранее мы писали, что Ким Чен Ын подарил Владимиру Путину пару белоснежных собак национальной породы пхунсан. Она была от выведена в Северной Корее непосредственно от волков и почти неизвестна за пределами страны. А Путин преподнес Ким Чен Ыну новый автомобиль Aurus, адмиральский кортик и чайный сервиз.