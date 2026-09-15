Россиянин спас мать и сына из машины, упавшей в бурную реку в Северной Осетии

В Северной Осетии мужчины спасли маму и ее сына, чья машина упала в реку. 37-летний житель Владикавказа Инал вынес людей на себе через бурное течение. Мужчина работает торговым представителем фабрики мороженого из Пятигорска. Он вместе с другом проезжал мимо места, где женщина потеряла управление и съехала в каньон, пишет RT .

Инал заметил обломок бампера на дороге и тормозной след. Мужчины остановились, и он спустился примерно на 30 метров вниз. Женщина с парнем сидели на дне перевернутой машины и махали руками. Оба были в шоковом состоянии, у подростка было порезано плечо.

Инал с другом и свидетелями происшествия растянули трос и прикрепили его к днищу упавшей машины. Переправлять людей с авто на берег вызвался Инал. Поток был очень сильным и практически сбивал с ног, а вода — ледяной. Подростка перенесли сразу, женщину пришлось долго уговаривать.

Она очень боялась, не умеет плавать и отказывалась. Инал минут пять уговаривал ее, поработав еще и психологом. Женщина просила пообещать, что они доберутся до берега и все будет хорошо.

По словам Инала, он не впервые спасает людей. Несколько раз он помогал выбираться водителям, которые переворачивались на горных серпантинах Осетии и улетали с дороги в каньоны. Мужчина собирается навестить в больнице спасенных женщину и подростка.