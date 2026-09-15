Сидни Суини потеряла 200 тысяч подписчиков после голой рекламы: 48 млн просмотров и массовые отписки

Американская актриса Сидни Суини столкнулась с массовыми отписками после публикации откровенного рекламного ролика для спортивного трейдинга Novig. Об этом пишет Daily Mail.

29-летняя звезда сериала «Эйфория» снялась в рекламе обнаженной. По данным аналитической компании Social Blade, после публикации видео 9 сентября число подписчиков Суини выросло на 50 тысяч, однако затем последовал резкий спад. К сегодняшнему дню за жизнью актрисы перестали следить более 200 тысяч человек.

При этом доля отписавшихся составила менее одного процента от общей аудитории знаменитости, которая превышает 25 миллионов подписчиков. Сам пост с рекламным роликом набрал более 48 миллионов просмотров.

Причины столь бурной реакции аудитории не уточняются. Часть поклонников, вероятно, не оценила провокационный формат рекламы, другие, напротив, проявили интерес к ролику, что и обеспечило высокое число просмотров.

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