Синоптик назвала сроки первого снега в Подмосковье

Первый временный снежный покров в Подмосковье может появиться уже в конце октября, а устойчивый снег обычно устанавливается ближе к концу ноября. Об этом REGIONS рассказала синоптик Татьяна Позднякова.

По словам специалиста, первые снежинки еще не означают наступление зимы. Снег может выпасть, немного полежать, а затем полностью растаять.

Средняя дата установления временного снежного покрова — конец октября. Если в конце месяца жители увидят первые снегопады, удивляться этому не стоит, отметила Позднякова.

При этом заморозки могут прийти позже обычного. Год на год не приходится, а в отдельные годы температура остается плюсовой практически до конца октября.

Настоящий зимний пейзаж, когда снег ложится надолго, раньше ноября ждать не стоит. Средняя дата устойчивого покрова — последние числа ноября. Возможны отклонения: иногда снег в декабре выпадает, тает и появляется снова. Но годы, когда Новый год встречают совсем без снега, очень редки.

Пока поводов для резкого похолодания нет. До конца сентября температурный режим в столичном регионе ожидается около нормы или выше, заморозков не прогнозируют. Тепло задержится, а первые снегопады придется подождать, резюмировала синоптик.