Раскрыта самая распространенная болезнь у водителей
Уролог Беспрозванный: водители до 40 лет чаще страдают от воспаления простаты
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]
Врач уролог-андролог Владимир Беспрозванный рассказал Авто Mail, какая болезнь чаще всего встречается у водителей и как ее предупредить до очевидных симптомов.
Самой распространенной болезнью для водителей оказался простатит. Это заболевание мочеполовой системы, которая существенно снижает качество жизни. Воспаление простаты лидирует среди болезней автомобилистов в возрасте до 40 лет, отмечает врач.
Главный виновник — застой крови в малом тазу, который возникает из-за долгого сидения. Добавляются переохлаждение, стрессы и нерегулярная половая жизнь — и риск воспаления растет в разы.
Тревожные сигналы, по словам медика, таковы: дискомфорт или боль внизу живота и в промежности, сбои при мочеиспускании, падение потенции. При таких симптомах уролог советует не тянуть с визитом к специалисту.
Что помогает снизить риски:
- разминаться каждые 1–1,5 часа, выходя из машины;
- не сидеть на холодном;
- наладить питание и пить достаточно воды;
- регулярно проверяться у уролога.
К сказанному стоит добавить: простатит нередко протекает вяло и годами не дает о себе знать. Многие списывают первые звоночки на усталость или простуду. Между тем запущенная форма грозит хронической болью, нарушением мочеиспускания и серьезными проблемами с потенцией. Чем раньше мужчина обратится к врачу, тем проще и быстрее проходит лечение.