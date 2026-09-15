Раскрыта самая распространенная болезнь у водителей

Врач уролог-андролог Владимир Беспрозванный рассказал Авто Mail , какая болезнь чаще всего встречается у водителей и как ее предупредить до очевидных симптомов.

Самой распространенной болезнью для водителей оказался простатит. Это заболевание мочеполовой системы, которая существенно снижает качество жизни. Воспаление простаты лидирует среди болезней автомобилистов в возрасте до 40 лет, отмечает врач.

Главный виновник — застой крови в малом тазу, который возникает из-за долгого сидения. Добавляются переохлаждение, стрессы и нерегулярная половая жизнь — и риск воспаления растет в разы.

Тревожные сигналы, по словам медика, таковы: дискомфорт или боль внизу живота и в промежности, сбои при мочеиспускании, падение потенции. При таких симптомах уролог советует не тянуть с визитом к специалисту.

Что помогает снизить риски:

разминаться каждые 1–1,5 часа, выходя из машины;

не сидеть на холодном;

наладить питание и пить достаточно воды;

регулярно проверяться у уролога.

К сказанному стоит добавить: простатит нередко протекает вяло и годами не дает о себе знать. Многие списывают первые звоночки на усталость или простуду. Между тем запущенная форма грозит хронической болью, нарушением мочеиспускания и серьезными проблемами с потенцией. Чем раньше мужчина обратится к врачу, тем проще и быстрее проходит лечение.