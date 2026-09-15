Сергей Собянин: в «Сколкове» открылся первый в России кластер медиатехнологий

В «Сколкове» открылся первый в России Кластер медиатехнологий. Вторую очередь креативного хаба открыли мэр Москвы Сергей Собянин и председатель «Единой России», зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

«Здесь появились студия виртуального продакшна, VR-шоурум, лекторий и конференц-зал на 300 мест. Главное украшение здания — интерактивное цифровое дерево, которое реагирует на движения, прикосновения, тепло и ритм сердца», — рассказал Собянин в своих соцсетях.

По его словам, резидентами нового кластера стали 48 инновационных компаний, которые работают в сфере игр, кино, медицины, образования. В их числе — «Руформ» (RUTUBE, цифровой актив «Газпром-Медиа Холдинга»), «ТВИН3Д», «БЛЭК РЭЙС», «ВР Концепт» и др.

Резидентам доступны все меры поддержки Московского инновационного кластера — это более 50 сервисов и услуг. Также компании могут получить гранты и помощь в защите интеллектуальной собственности.

«Развитие инноваций — ключевой приоритет Народной программы „Единой России“. Открывая такие площадки, мы создаем рабочие места будущего, а также условия, в которых отечественные технологии будут расти от идеи до выхода на международные рынки», — подчеркнул Собянин.

Он добавил, что первая очередь — Кластер видеоигр и анимации — была введена в конце прошлого года. Этот кластер вошел в тройку мировых лидеров среди видеоигровых хабов.