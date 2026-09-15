Дорого-богато: в Барвихе птицы перекусили сетом из японского ресторана и подрались за «Филадельфию»

В элитном поселке Барвиха Одинцовского округа сняли необычное видео. Местные жители запечатлели стаю голубей, устроивших пир из роллов и суши. Кто-то выставил несколько сетов японской кухни, и пернатые мгновенно слетелись на угощение. Об этом пишет REGIONS .

На кадрах видно, как птицы, привыкшие к хлебным крошкам и семечкам, жадно клюют рис с рыбой. За самые крупные куски развернулась настоящая потасовка. Жители шутят, что это типичный обед пернатых в Барвихе, однако реальность оказалась куда суровее.

Так, орнитолог Алексей Курячин в беседе с REGIONS предупредил, что такое питание опасно для птиц. По его словам, пищеварительная система голубей не приспособлена к ресторанной еде. Рис для суши заправляют уксусом и сахаром, рыба часто содержит специи и соль, не говоря уже о следах соевого соуса или майонезных шапочек на запеченных роллах. Избыток соли, быстрых углеводов и консервантов вызывает у голубей тяжелые нарушения обмена веществ, обезвоживание и расстройства ЖКТ. Что из этих «сюрпризов» ждет голубей из Барвихи теперь неизвестно.

Эксперт добавил, что регулярное употребление высококалорийной пищи ведет к ожирению внутренних органов и резкому снижению иммунитета у птиц. Орнитолог призвал жителей частного сектора и жилых комплексов выбрасывать пищевые отходы строго в закрытых пакетах и использовать герметичные баки.

Пока ролик с «японским банкетом» собирает тысячи просмотров, пользователи с юмором гадают, какие еще деликатесы могут стать меню пернатых обитателей Барвихи.