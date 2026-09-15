Следил за сыном и снимал на камеру: соседи рассказали о задержанном за насилие над детьми

В России задержан 49-летний Владимир Смирнов, обвиняемый в изнасиловании малолетних детей. По данным Telegram-канала «78», преступления совершались в доме на улице Летчика Лихолетова, где подозреваемый проживал.

По информации канала, задержанный работал слесарем. Соседи характеризовали его как адекватного человека. В ходе обыска в его квартире обнаружены порнографические материалы. На допросе мужчина плакал. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за оскорбление представителя власти и хулиганство.

Мать одного из потерпевших рассказала, что Смирнов долго следил за ее сыном и тайно снимал его на камеру. Женщина отметила, что они семь лет жили на одном этаже. По ее словам, он предлагал детям секс за деньги, поил их алкоголем и угощал сигаретами. Мать второго пострадавшего сообщила, что мужчина дарил детям шоколад и разрешал кататься на своем самокате.

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