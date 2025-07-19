Вступивший в силу 18-й пакет санкций ЕС затрагивает 14 физических лиц и 41 юридическое лицо

В соответствии с информацией, опубликованной в официальном журнале Европейского союза, в силу вступил очередной пакет ограничительных мер, введенных ЕС в отношении России.

В минувшую пятницу, 18 июля, Совет Европейского союза принял решение о введении 18-го пакета ограничительных мер в отношении Российской Федерации. В рамках этого пакета под санкции попали 14 физических лиц и 41 организация.

«Решение должно вступить в силу с момента публикации», — говорится в документе.

Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев резко отреагировал на 18-й пакет санкций ЕС, назвав европейских политиков «недоумками» и пообещав усиление ударов по Украине. Он призвал максимально дистанцироваться от «одиозных» стран Евросоюза.

Он заявил, что санкции не повлияют на позицию Москвы, а экономика страны выстоит, как и в предыдущие годы.

При этом Медведев подчеркнул, что военная операция на Украине продолжится, а удары по Киеву и другим городам будут только наращиваться. Он также раскритиковал лидеров ЕС, включая главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которую назвал «омерзительной старухой».