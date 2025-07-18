«Европейские недоумки»: Медведев заявил о продолжении ударов по Украине после новых санкций ЕС

Дмитрий Медведев резко отреагировал на 18-й пакет санкций ЕС, назвав европейских политиков «недоумками» и пообещав усиление ударов по Украине. Он призвал максимально дистанцироваться от «одиозных» стран Евросоюза. Об этом политик написал в личном телеграм-канале.

Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал новый пакет ограничений, введенных ЕС. Он заявил, что санкции не повлияют на позицию Москвы, а экономика страны выстоит, как и в предыдущие годы.

При этом Медведев подчеркнул, что военная операция на Украине продолжится, а удары по Киеву и другим городам будут только наращиваться. Он также раскритиковал лидеров ЕС, включая главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которую назвал «омерзительной старухой».

В своем посте политик призвал россиян «учиться ненавидеть» европейские страны, которые, по его словам, демонстрируют «русофобию». Он сравнил нынешних лидеров ЕС с режимами Третьего рейха и Виши, намекая на их «исторические провалы».

Ранее фон дер Ляйен заявила, что новые санкции ударят в «сердце военной машины России». Медведев парировал, что она вряд ли понимает, «где это сердце».

Это уже не первая резкая реакция Медведева на действия Запада. До этого он неоднократно заявлял, что Россия будет действовать жестко в ответ на любые угрозы.

Ранее Лондон расширил антироссийские санкции. Под ограничения попали журналисты и военные.