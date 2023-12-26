Вступление Украины в ЕС сравнили с сериалом на Netflix

Представитель ЕК в Австрии Мартин Зельмайр раскритиковал промедления Евросоюза в процессе вступления Украины в блок. Свой комментарий он дал в беседе с изданием Presse .

В интервью представитель Еврокомиссии заявил, что Евросоюз не может наблюдать за процедурой вступления Украины в блок, как за сериалом на Netflix. Он подчеркнул, что Украине нужен четкий план последующих действий на будущее, чтобы он оказал положительное влияние на демократию и экономику государства.

Зельмайр отметил важность того, чтобы все до единого государства-члены союза были вовлечены в процесс и принимали решение в пользу Украины. Он обратился к представителям стран-членов блока, заявив, что на данный процесс нельзя просто смотреть, как на сериал.