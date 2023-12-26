Вступление Украины в ЕС сравнили с сериалом на Netflix
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Представитель ЕК в Австрии Мартин Зельмайр раскритиковал промедления Евросоюза в процессе вступления Украины в блок. Свой комментарий он дал в беседе с изданием Presse.
В интервью представитель Еврокомиссии заявил, что Евросоюз не может наблюдать за процедурой вступления Украины в блок, как за сериалом на Netflix. Он подчеркнул, что Украине нужен четкий план последующих действий на будущее, чтобы он оказал положительное влияние на демократию и экономику государства.
Зельмайр отметил важность того, чтобы все до единого государства-члены союза были вовлечены в процесс и принимали решение в пользу Украины. Он обратился к представителям стран-членов блока, заявив, что на данный процесс нельзя просто смотреть, как на сериал.
«…оно требует активного содействия», — заключил он.