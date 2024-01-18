ВСУ обстреляли Белгород десятью ракетами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Белгороду десять ракет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его информации, в регионе отработала система противовоздушной обороны (ПВО).

«По результатам утреннего обстрела со стороны вооруженных сил Украины Белгорода и Белгородского района: десять ракет в нашу сторону летели, все успешно сбиты нашим ПВО», — сказал Гладков.

Информации о разрушениях пока нет, но, как отметил глава региона, в одном из домов Белгородского района были выбиты стекла.

О ракетной опасности в Белгороде было объявлено около семи утра. Гражданам рекомендовали оставаться дома и не подходить к окнам.

ВСУ регулярно обстреливают приграничные регионы России. В Белгородской, Брянской и Курской областях, а также в Крыму и Севастополе в связи с этим установлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.

Министерство обороны РФ регулярно сообщает о работе ПВО в этих и не только регионах.

30 декабря ВСУ обстреляли центральный район Белгорода, в результате чего погибли 25 человек. Прилеты были зафиксированы в районе спортивного комплекса «Динамо» (Парковая улица), около универмага «Белгород» (улица Попова), в районе улицы Островского, на улице 50-летия Белгородской области.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что региону не грозит засуха из-за подрыва киевским режимом Каховской ГЭС. Он сообщил, что, несмотря на это, аграриям придется перейти на более засухоустойчивые сельскохозяйственные культуры.