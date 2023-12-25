ВСУ обстреляли Белгородскую область более 70 раз

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ за сутки обстреляли территорию региона больше 70 раз. Об этом он написал в своих соцсетях в понедельник, 25 декабря.

Гладков отметил, под удар попали шест приграничных районов области. В частности, ВСУ разными способами атаковали села Щетиновка, Солнцевка, Устинка, Журавлевка, Наумовка и Красный Хутор.

«В Борисовском районе из гранатомета обстреляли окраину села Богун-Городок – установлено 13 гранатометных выстрелов. Обошлось без последствий. По окраине села Цаповка выпущено 13 минометных снарядов», – добавил Гладков.

Губернатор Белгородской области отметил, что разрушений и пострадавших нет. Также, сообщил Гладков, украинские военные в нескольких поселках использовали дроны, с которых были сброшены взрывные устройства.

ВСУ регулярно атакуют приграничные территории РФ. В частности, под удар попадают Белгородская, Брянская и Курская области. В этих регионах, а также в Крыму и Севастополе установлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.

Специальная военная операция на Украине длится с 24 февраля 2022 года. Ее главные цели – демилитаризация и денацификация соседнего государств, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР.