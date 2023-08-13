ВСУ обстреляли территорию ДНР 46 раз за последние сутки. Об этом сообщается в социальных сетях представительства региона в СЦКК.

Уточняется, что украинскими боевиками было выпущено 154 единицы различных боеприпасов. Было зафиксировано 33 обстрела из 155-миллиметровой артиллерии. На горловском направлении огонь был открыт 6 раз. Сообщается, что там ВСУ использовали артиллерии 152 мм и минометы 120 мм.

Было также зафиксировано 5 обстрелов на ясиноватском. В ведомстве уточнили, что украинские военные воспользовались артиллерией 155 мм и одним ударным БПЛА. На светлодарском было зафиксировано 2 обстрела из 155 миллиметровой артиллерии.

Недавно сообщалось, что украинским БПЛА был атакован зерноперерабатывающий завод в Курской области. В результате происшествия в местном поселке никто не пострадал.