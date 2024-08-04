ВСУ опубликовали кадры с запуском ракет Storm Shadow с самолета Су-24М

Отмечается, что видео сделано с борта самолета. По данным источника, в объектив видеокамеры попал один из обстрелов Крыма.

Ранее РИА Новости со ссылкой на экспертов в области вооружений сообщили, что российские инженеры извлекли компоненты системы управления и наведения крылатой ракеты Storm Shadow/SCALP.

По словам специалистов, уже была демонтирована аппаратура управления, включая блоки, сервоприводы, рули и различные элементы конструкции. Полученные материалы и данные помогут обеспечить объективный анализ системы полета ракет и потенциальных средств противодействия системе противовоздушной обороны (ПВО), что может улучшить эффективность борьбы с такими целями.

Storm Shadow — это крылатая ракета, разработанная компанией MBDA. Она предназначена для поражения высокозащищенных наземных целей, таких как командные пункты, военные базы и инфраструктура противника. Ракета обладает дальностью действия до 250 километров и может запускаться с различных платформ, включая самолеты и корабли.

ВСУ регулярно используют эти ракеты для обстрела мирных населенных пунктов России. В частности, сообщалось о ликвидации такой ракеты над Крымом и Донецком.

Ранее сообщалось, что дрон ВСУ залетел в окно многоэтажки в Шебекино, в результате чего погибла женщина.