Беспилотник залетел в окно многоэтажки в Шебекино: погибла пенсионерка

Украинский дрон снова пересек территорию РФ. На этот раз беспилотник залетел в окно одной из квартир в Шебекено Белгородской области.

Кадры, на которых видно, как объект как будто системно оказывается в чужой квартире, опубликовала «База».

После того, как дрон оказался в квартире, прозвучал взрыв. По предварительной информации, из-за взрыва беспилотника скончалась 75-летняя женщина.

ВСУ регулярно атакуют приграничные территории России. Чаще всего под удар попадают Белгородская, Курская и Брянская области. Там введен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Такой же действует на территории Крыма и Севастополя.

Министерство обороны РФ регулярно сообщает о работе системы противовоздушной обороны (ПВО) в приграничных и не только регионах России.

Ранее подобный инцидент произошел в Орле. Там беспилотник ВСУ влетел в многоэтажку, спровоцировав пожар. Дрон влетел прямо в окно многоквартирного дома.