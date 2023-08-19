ВСУ попытались атаковать аэродром в Новгородской области

Министерство обороны РФ сообщило о попытке ВСУ атаковать военный аэродром в Новгородской области. Об этом ведомство заявило в субботу, 19 августа.

По данным Минобороны РФ, украинские военные запустили беспилотник в сторону объекта. В результате атаки – поврежден один самолет, а также произошло возгорание на стоянке.

«Сегодня около 10:00 мск киевский режим совершил террористическую атаку с применением БПЛА коптерного типа на военный аэродром в Новгородской области», – следует из сообщения ведомства.

Отмечается, что дрон был обнаружен расчетом поста внешнего наблюдения аэродрома. По БПЛА был открыл огонь из стрелкового оружия.

Минобороны РФ сообщило, что в результате атаки никто не пострадал.

18 августа ВСУ также предприняли повторную попытку атаковать беспилотниками здания «Москва-Сити». Также удар пришелся на Экспоцентр. В оборонном ведомстве сообщили, что российские системы ПВО сбили один БПЛА. Кроме того, ночью беспилотные катера ВСУ также пытались атаковать корабль в Черном море.

Ранее президент России Владимир Путин, комментируя попытки ВСУ атаковать Москву, заявил, что киевский режим хочет запугать таким образом граждан. Он назвал деятельность Украины «террористической».