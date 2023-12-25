Вучич созвал срочное заседание Совета национальной безопасности на фоне беспорядков в Белграде
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Как сообщает TV Pink, беспорядки в Белграде достигли своего апогея настолько, что президент Сербии Александр Вучич решил не ограничиваться только лишь обращением к нации по ТВ, а созвал экстренное заседание Совбеза нацбезопасности.
Ранее сообщалось, что митингующие в Белграде начали бить стекла парламента, полиция применила слезоточивый газ.
Перед этим толпа протестующих совершила несколько попыток прорваться в здание администрации сербской столицы.