Выборы под прицелом: Александр Дрозденко рассказал, как атаки БПЛА повлияли на явку избирателей

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил рекордный уровень участия граждан в выборах губернатора, которые прошли в условиях беспрецедентных внешних вызовов, включая атаки беспилотников.

Как сообщил Дрозденко в своем Telegram-канале, несмотря на откровенные попытки дестабилизации обстановки с применением БПЛА и иных провокационных методов, избиратели проявили высокую гражданскую сознательность. В результате явка на избирательные участки значительно превысила порог в 50%.

Согласно предварительным данным ЦИК России, обработавшей почти половину бюллетеней (48,37%), действующий губернатор, баллотировавшийся от партии «Единая Россия», уверенно побеждает, заручившись поддержкой 81,55% избирателей.

Ранее сообщалось о том, что в Ленобласти из-за возможной диверсии сошел с рельсов товарный поезд.