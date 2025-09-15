Выборы президента Ирландии пройдут без самого громкого кандидата

Известный ирландский боец MMA Конор Макгрегор отказался от участия в президентских выборах в Ирландии. Об этом он написал в своих соцсетях.

В своем заявлении спортсмен назвал это решение трудным, но правильным в нынешней ситуации. Спортсмен поблагодарил «забытых ирландцев» за оказанную поддержку.

«Тщательно обдумав и обсудив с семьей, я снимаю свою кандидатуру с президентской гонки, — написал боец.

Макгрегор объяснил свой шаг системными проблемами в ирландской политике. Он обвинил власти страны в отсутствии подлинно демократических выборов и заявил, что конституция Ирландии защищает интересы политического истеблишмента.

При этом спортсмен подчеркнул, что его изначальное заявление о намерении баллотироваться уже привело к определенным переменам и мобилизации общества.

Еще в марте Макгрегор активно говорил о своих президентских амбициях и утверждал, что обеспечил себе участие в выборах. Однако его фамилия так и не появилась в официальных списках кандидатов. Для регистрации ему требовалась поддержка либо 20 членов парламента, либо четырех местных советов.

Президентские выборы в Ирландии запланированы на 24 октября. Номинация кандидатов продолжается до 24 сентября.

Должность президента является в основном церемониальной, но включает важные полномочия, такие как роспуск парламента и назначение судей. Глава государства избирается на семилетний срок и может занимать пост не более двух сроков подряд.

