Массовая авария в Карелии: госпитализированы взрослый и ребенок

В Прионежском районе Республики Карелия произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей и автобуса. В результате аварии медицинская помощь потребовалась нескольким людям, сообщили в региональном МВД, пишет ТАСС .

По предварительным данным, 62-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля Volkswagen, выехала на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автобусом ПАЗ. После резкой остановки автобуса в него сзади врезался еще один легковой автомобиль.

В результате аварии водитель Volkswagen получила травмы и была доставлена в больницу. Также госпитализация потребовалась ребенку, находившемуся во втором легковом автомобиле. Еще двум взрослым пострадавшим медики оказали помощь на месте.

В полиции уточнили, что автобус перевозил рабочих. Несмотря на серьезность происшествия, никто из его пассажиров не пострадал.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

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