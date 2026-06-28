HR-эксперт назвала главные ошибки, мешающие быстро найти работу

Карьерный консультант и HR-эксперт Кристина Соловьева заявила в беседе с « Лентой.ру », что длительный поиск работы далеко не всегда связан исключительно с ситуацией на рынке труда. По ее словам, нередко причиной становится неправильная стратегия самого соискателя, которая мешает получить приглашение на собеседование даже при хорошем профессиональном опыте.

Эксперт отметила, что сегодня процесс трудоустройства действительно может занимать больше времени, чем несколько лет назад. Однако если поиск продолжается месяцами, человеку стоит не только оценивать ситуацию на рынке, но и проанализировать собственный подход. В первую очередь важно определить, какую должность хочется получить, какими компетенциями уже обладает кандидат, каких навыков ему не хватает и чем он способен заинтересовать работодателя.

Одной из наиболее распространенных ошибок специалист назвала использование одного универсального резюме для всех вакансий. По ее мнению, такой документ зачастую выглядит слишком общим и не демонстрирует, почему именно этот кандидат подходит для конкретной позиции. Она рекомендовала адаптировать резюме под каждую вакансию, выделяя наиболее востребованные навыки и опыт.

Также Соловьева подчеркнула, что работодателей значительно больше интересуют конкретные достижения, чем обычное перечисление должностных обязанностей. Поэтому в резюме следует указывать результаты работы, сроки реализации проектов и достигнутые показатели.

Еще одним фактором, снижающим шансы на успешное трудоустройство, эксперт считает небрежное оформление документа. Орфографические ошибки, громоздкий текст и слишком большой объем могут испортить первое впечатление, поскольку специалисты по подбору персонала обычно тратят на первоначальное изучение анкеты всего несколько минут.

По словам консультанта, неэффективной остается и практика массовой рассылки резюме на все вакансии подряд. Вместо этого она советует сосредоточиться на предложениях, максимально соответствующих имеющемуся опыту, и заранее понимать, почему именно выбранная должность подходит кандидату.

Не менее важной частью поиска работы Соловьева назвала подготовку к собеседованиям. Она рекомендовала заранее изучать информацию о работодателе, внимательно перечитывать описание вакансии и продумывать вопросы, которые можно задать представителям компании.

Эксперт также обратила внимание, что иногда поиск затягивается из-за ожиданий, не соответствующих текущей ситуации на рынке труда. Завышенные требования к уровню зарплаты, отсутствие готовности рассматривать гибридный формат работы или другие жесткие условия способны значительно сократить количество подходящих предложений. В подобных случаях более эффективной стратегией становятся переговоры и готовность обсуждать разные варианты.

Кроме популярных сайтов по поиску работы, специалист посоветовала использовать официальные сайты компаний, профессиональные сообщества, отраслевые каналы и личные деловые контакты.

Соловьева отметила, что если процесс трудоустройства застопорился, важно определить, на каком этапе возникает проблема. При отсутствии откликов следует пересмотреть резюме, если работодатели не приглашают даже на первичное интервью — изменить стратегию поиска вакансий, а при регулярных отказах после встреч с руководством уделить внимание самопрезентации.

В заключение эксперт подчеркнула, что продолжительный поиск работы не означает отсутствие профессиональных качеств у кандидата. Иногда причиной становятся высокая конкуренция или особенности выбранной профессии. Однако если прежний подход долго не приносит результата, стоит пересмотреть стратегию, скорректировать ожидания, обновить резюме, расширить каналы поиска и объективно оценить собственную ценность для потенциального работодателя.

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