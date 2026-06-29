В ОЭЗ «Технополис Москва» начали производить лекарство для лечения хронической болезни почек

На территории особой экономической зоны «Технополис Москва» стартовало производство новой формы лекарственного препарата, предназначенного для терапии тяжелых форм хронической болезни почек. Теперь медикамент выпускается не только в капсулах, но и в виде стерильного раствора для внутривенного введения. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, город продолжает оказывать поддержку предприятиям фармацевтической отрасли по поручению Сергея Собянина. Он отметил, что с компанией-резидентом ОЭЗ, специализирующейся на выпуске препаратов для лечения заболеваний почек, заключены три офсетных контракта, предусматривающих гарантированный сбыт продукции. По его словам, это позволит обеспечить медицинские учреждения столицы необходимыми лекарствами, включая препараты, которые ранее в России не производились.

Речь идет о препарате парикальцитол — синтетическом аналоге активной формы витамина D, который применяется для поддержания нормального обмена кальция и фосфора у пациентов с хронической болезнью почек. В 2025 году предприятие «Р-Опра» уже наладило выпуск этого лекарства в форме желатиновых капсул, а теперь ассортимент пополнила инъекционная форма для внутривенного применения.

Производство организовано по полному циклу на российских мощностях группы компаний. В него входят все этапы — от синтеза действующего вещества до выпуска готового лекарственного средства.

Получение регистрационного удостоверения на новую лекарственную форму позволит расширить возможности применения препарата в клинической практике и сделать лечение доступным для более широкого круга пациентов.

В компании также сообщили, что до 2030 года планируется модернизация производственных площадок. Реализация этих проектов должна обеспечить стабильные поставки продукции и создать условия для дальнейшего расширения линейки выпускаемых лекарственных препаратов.

Ранее сообщалось, что оксфордские ученые научились формировать суперпозицию любой формы.