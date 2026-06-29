Первый серийный российский беспилотник с отечественным ДВС включили в реестр Минпромторга

Первый серийный беспилотный летательный аппарат самолетного типа, оснащенный полностью российским двигателем внутреннего сгорания, официально включен в реестр отечественной промышленной продукции Министерства промышленности и торговли РФ. Об этом ТАСС сообщили в группе компаний «Геоскан».

Речь идет о беспилотной авиационной системе «Геоскан 701», которая по итогам проверки на соответствие требованиям локализации набрала 1600 баллов. По состоянию на июнь 2026 года этот аппарат стал первым серийным дроном своего класса с полностью отечественным двигателем внутреннего сгорания «Т-40», внесенным в государственный реестр. В компании подчеркнули, что российская силовая установка по своим характеристикам соответствует зарубежным аналогам.

Генеральный директор ГК «Геоскан» Алексей Юрецкий отметил, что предприятие последовательно увеличивает долю российских комплектующих в своей продукции без ущерба для технических и эксплуатационных характеристик. По его словам, совместная работа с Тюльганским электромеханическим заводом позволила создать отечественный двигатель, повысить уровень локализации беспилотника и подготовить проект к дальнейшему серийному масштабированию.

Главный конструктор ТЭМЗ Александр Колесников, в свою очередь, сообщил, что разработка ключевых компонентов является важной частью развития отечественных беспилотных авиационных систем. Он напомнил, что предприятие приступило к созданию авиационного четырехтактного двигателя для БПЛА в 2023 году. По его словам, сотрудничество с компанией «Геоскан» позволило ускорить разработку, испытания и вывести на рынок конкурентоспособную силовую установку, рассчитанную на серийное производство. Также он выразил уверенность, что подобные проекты будут способствовать широкому внедрению беспилотных технологий и усилению позиций российских производителей.

Беспилотная система «Геоскан 701» предназначена для продолжительной работы на крупных и труднодоступных территориях. Аппарат способен находиться в воздухе до десяти часов, преодолевать расстояние до тысячи километров и развивать скорость от 80 до 120 километров в час.

За один полет дрон может выполнить съемку территории площадью до 250 квадратных километров, перевозить полезную нагрузку массой до 3,5 килограмма и работать на высоте до 4,5 километра. Кроме того, эксплуатационные характеристики позволяют использовать аппарат в широком диапазоне температур — от минус 40 до плюс 40 градусов, что делает его пригодным для работы в различных климатических условиях.

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