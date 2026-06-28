Министр просвещения поздравил московскую школьницу, сдавшую ЕГЭ на 500 баллов
Министр Кравцов: 500 баллов на ЕГЭ — результат труда, интеллекта и воли
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Дарина Левкина]
Министр просвещения России Сергей Кравцов поздравил московскую школьницу Екатерину, которая сдала Единый государственный экзамен на 500 баллов. Глава ведомства заявил, что это достижение является результатом невероятного труда, блестящего интеллекта и несгибаемой воли.
По словам Кравцова, успех выпускницы — это не просто высокий результат, а наглядное подтверждение того, что целеустремленность и качественное российское образование позволяют добиваться больших успехов и открывают широкие перспективы. Министр подчеркнул, что такой триумф может стать прочным фундаментом для дальнейшего покорения научных вершин, и пожелал школьнице не останавливаться на достигнутом.
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