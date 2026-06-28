Министр просвещения поздравил московскую школьницу, сдавшую ЕГЭ на 500 баллов

Министр просвещения России Сергей Кравцов поздравил московскую школьницу Екатерину, которая сдала Единый государственный экзамен на 500 баллов. Глава ведомства заявил, что это достижение является результатом невероятного труда, блестящего интеллекта и несгибаемой воли.

По словам Кравцова, успех выпускницы — это не просто высокий результат, а наглядное подтверждение того, что целеустремленность и качественное российское образование позволяют добиваться больших успехов и открывают широкие перспективы. Министр подчеркнул, что такой триумф может стать прочным фундаментом для дальнейшего покорения научных вершин, и пожелал школьнице не останавливаться на достигнутом.

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